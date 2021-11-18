Рада розгляне законопроєкт про столицю наступного пленарного тижня, - "слуга народу" Безгін (оновлено)
"Ми його голосуватимемо в цілому без застосування спецпроцедури наступного тижня", - сказав Безгін журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що на нараді голів фракцій, груп і комітетів у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука в четвер було досягнуто компромісу: представники опозиції знімають 90% поправок до законопроєкту, й тоді під час розгляду в другому читанні до нього не застосовується спецпроцедура.
"Це (розгляд законопроєкту. - Ред.) потребуватиме трохи більше часу, ми планували, що це буде 2-3 години, а буде 5-6", - зазначив народний депутат.
Він також нагадав, що законопроєкт про Київ іде у зв'язці з законопроєктом про місцеві державні адміністрації (МДА).
"У нас була домовленість із європейськими партнерами, що ми спочатку голосуємо за законопроєкт про МДА, а потім про столицю", - сказав Безгін.
За словами депутата, голоси нардепів для підтримки законопроєкту про столицю сьогодні є, а ось "щодо МДА є нюанси".