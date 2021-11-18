"Квартал-95" працював над руйнуванням моєї репутації, тепер продовжує Кабмін, - Кличко

Слідчі провели близько 70 обшуків на комунальних підприємствах Києва і в підрозділах міської влади.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Завдання… знаєте, від початку таке було. "95 квартал" над цим працював довго і наполегливо, тепер Уряд працює – для того, щоб зруйнувати репутацію. Мою репутацію як людини. Мою репутацію як мера. І вкрай неприємно, коли вдаються до відвертих маніпуляцій", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, навмисно робиться такий розголос щодо нібито тотальної корупції.

"Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади (відбулося за останні півроку. - Ред.). А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. Це також і у підрядних організацій та установ. Чому я можу стверджувати, що вони займаються маніпуляціями? Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось - а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно - результати нашої роботи з виявлення порушень", - додав Кличко.

Мер столиці зазначив, що корупція ще є, але з нею борються.

"Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі: "імя, сєстра!" Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства: мовляв, все погано в місті, суцільна корупція. І на фоні цього кажуть: от бачите, Кличко ж - неефективний керівник і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається", - підсумував він.

Докладніше читайте в інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком тут.

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