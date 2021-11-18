На Дніпропетровщині впродовж поточного року сплачено 700 млн грн екоподатку, – податкова

Це на 5,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Виросла й кількість платників: з 3477 до 3701, або на 6%. Такі дані наводить у своєму блозі начальник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна Чуб.

На сьогодні Дніпропетровська область займає третє місце у структурі надходжень екологічного податку по Україні, а за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю посідає другу сходинку. При цьому регіон має дуже непросту екологічну ситуацію: там працюють десятки промислових підприємств (у тому числі – найбільші у країні), також у Дніпропетровській області утворилось 91,1 млн тонн відходів – згідно зі статистичним звітом це 57% від усього сміття в Україні, повідомляється у матеріалі.

За даними Ганни Чуб, основними платниками екоподатку в регіоні виступають підприємства гірничо-металургійного комплексу Криворіжжя: за 10 місяців 2021 року вони скерували до бюджетів 482,3 млн грн, що більше на 7,5% (чи на 36,2 млн грн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зросли цьогоріч також надходження по інших підприємствах Криворіжжя – цифра збільшилась на 30,7 млн грн.

"Водночас спостерігається й інша важлива тенденція – зменшення обсягів забруднюючих речовин. У порівнянні з минулорічними даними показники впали на 1,2 млн тонн: з 104,8 до 103,6 млн тонн. Момент показовий, адже це вже результат активної модернізації підприємств",- наголошує автор матеріалу.

Ганна Чуб констатує, що платники проявляють дедалі більшу свідомість. Причому, це не лише підприємства, які вже діють не перший рік, а й ті, які тільки-но збираються розпочинати виробництво, котре, скажімо, може зашкодити довкіллю.

"Вони реєструються платниками екоподатку – щоб у подальшому сплачувати його своєчасно",- відмічає автор блогу.

Ганна Чуб переконана, що у дієвості екоподатку як такого відіграє роль не лише його ставка, а й рівень культури та соціальної відповідальності платників, а також – рівень і якість адміністрування згаданого податку.