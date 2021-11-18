МВС повідомило, що на одного з міністрів готували замах

Зловмисників затримано. За даними Цензор.НЕТ, вони збиралися вбити міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Міністерство внутрішніх справ анонсувало брифінг свого очільника Дениса Монастирського щодо затримання осіб, які планували вбивство міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського Уряду", - йдеться у повідомленні.

Джерело у правоохоронних органах повідомило Цензор.НЕТ, що вбити збиралися міністра аграрної політики.

З 17 грудня 2020 року цю посаду обіймає Роман Лещенко.

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