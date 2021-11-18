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Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазов'ї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС. ФОТОрепортаж

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Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн уперше відвідав Україну. Він побував в одному з населених пунктів Приазов'я, в якому на власні очі побачив наслідки російської агресії на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум - розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні", - зазначають в прессцентрі ООС.

Також повідомляється, що побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії.

"За час візиту режисер мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні, в складі одного із підрозділів Збройних сил України, боронять українські землі та дають гідну відсіч ворогу. Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", - резюмували в штабі.

 

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Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 01
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 02
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 03
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 04
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 05
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 06
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 07
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 08
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 09
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 10
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 11
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 12
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 13
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 14
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 15

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Про Україну є що зняти. Такі фільми, яких ще світ не бачив.
  • Sergey Sheshenya
    Оливер Стоун - является активным сторонником конспирологических теорий. И он не имеет оскаров. Шон Пенн демократ и активный борец за свободу слова, думаю, что фильм будет лучше.
  • AbOriginal_UA
    А козлобородатый министр и квартальные сценаристы до такого не могли додуматься !?
    Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
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