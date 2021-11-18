Російські війська тричі обстріляли українські позиції, зокрема, застосовуючи міномети, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

Так, поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.