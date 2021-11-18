Суд обрав нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутатові Гео Леросу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього особисте зобов'язання.

По це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У задоволенні клопотання відмовити... Покласти на Лероса особисте зобов'язання строком на два місяці", - йдеться в рішення суду.

"Не згоден із рішенням суду, подаватимемо апеляцію", - сказав Лерос журналістам після оголошення рішення суду. Він зазначив, що підозри, висунуті на його адресу, необґрунтовані, тому запобіжного заходу не повинно бути як такого.

На засіданні в четвер захист Лероса наполягав, що рішення суду, невиконання якого інкримінується Леросу, було виконано, відповідно, підозра за цим епізодом не є обґрунтованою.

Також адвокати наполягали на тому, що необґрунтованою є і підозра щодо хуліганських дій у Верховній Раді, оскільки жест, який продемонстрував депутат, не мав вербального супроводу. "В нас відсутня кваліфікація жестів... Дуже складно буде проводити експертизу", - зазначив представник захисту.

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Представники прокуратури, у свою чергу, наполягали на обґрунтованості підозри в частині невиконання Леросом рішення суду та хуліганських дій.

На попередньому судовому засіданні захист повідомив, що Леросу було висунуто одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди – за ст.382 КК (невиконання рішення суду) і про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.