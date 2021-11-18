Новини • Затримання Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

4 26463
Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар
Стан здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі стабільний, усі життєві показники зараз в межах норми.

Про це журналістам сказала лікарка-реаніматолог, яка оглянула його в тюремній лікарні після короткої непритомності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі складно поставити діагноз, необхідно зробити багато аналізів, після чого ми повідомимо причини втрати свідомості Міхеілом Саакашвілі", - сказала лікарка.

Те, що завдяки своєчасній меддопомозі Саакашвілі перебуває в нормальному стані, і він контактний, пізніше підтвердив адвокат Ніка Гварамія, який, за його словами, перебував у палаті реанімації.

Читайте: Саакашвілі впав у кімнаті для побачень, і його виносили на ношах, - адвокат

"Навіть якщо в тюремній лікарні є реанімація, але якби Саакашвілі вдарився головою під час падіння або в нього був би інсульт, чим змогли б допомогти в цій лікарні? Вихід один - перевести його в іншу клініку, де він припинить голодовку", - сказав Гварамія.

Він назвав "цілковитою маячнею" заяви представників влади, що нібито хтось хоче викрасти Саакашвілі з цивільної клініки.

"Ми маємо вивести з тюремної лікарні цю людину (Саакашвілі) живою, нехай не в Грузії, в будь-яке інше місце", - сказав адвокат.

Раніше в четвер повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Топ коментарі

  • Dust
    щас все бросим и будем спасать

    его кто в Грузию посылал ?
    ото ж !
  • Amber
    Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
    так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
  • Атас Злой
    Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини