Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого, за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, планувався замах громадянкою України та громадянином США, був єдиним українським міністром, котрий перебував під захистом Управління державної охорони (УДО) через раніше скоєні на нього замахи.