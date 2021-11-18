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Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики

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Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики
Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого, за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, планувався замах громадянкою України та громадянином США, був єдиним українським міністром, котрий перебував під захистом Управління державної охорони (УДО) через раніше скоєні на нього замахи.

"Міністр має охорону, надану йому президентом. Це єдиний міністр, який має охорону УДО", - повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У відомстві також зазначили, що наразі не розробляють додаткових заходів безпеки для міністра.

"Стосовно мене було дуже багато різних погроз і безпосередньо мені, членам моєї сім'ї і стосовно моїх дітей. Цей процес він ніби постійний", - повідомив Лещенко на брифінгу міністра внутрішніх справ Монастирського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    бесконечная клоунада... позорище
  • Super Gut
    Когда вышел фильм "офшор 95", то покушались на шефира, когда вышел вагнергейт покушаются на лещенко. У зебилов кризис жанра, не могут придумать ничего нового.
  • Гыг с Вами
    а харя у претендента зачетная .честная-честная
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