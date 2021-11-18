Україна стоїть перед загрозами, які можуть занурити її в політичний та економічний Армагеддон, - ексміністр фінансів Уманський

На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.

Такої думки дотримується Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів. Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна вперше за роки незалежності стоїть перед сукупністю загроз такого масштабу, що вони здатні занурити країну в політичний та економічний Армагеддон у найближчі кілька місяців. На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова", - вважає Уманський.

Він твердить, що корупція збільшується в геометричній прогресії. А тотальне застосування РРО може змусити бізнес перейти в тінь.

"Зараз у влади ще є час мінімізувати наслідки економічної кризи. Якщо цього не зробити всі ці вершники Апокаліпсису (економічна, соціальна, медична, військова кризи) прийдуть в Україну і відбудеться параліч владних інституцій, бюджетна криза, стрибок курсу долара до 35 грн, мільйону безробітних і колапсу держави", - пише Уманський.

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На думку ексміністра, для виходу з кризи слід зменшити бюджетні видатки та прибрати державного кошторису всі "корупційні хатєлки". Вивільнені ресурси слід скерувати на захист українських виробників, запуск системи кредитно-експортного агентства. Також вважає Уманський, слід переглянути нормативи НБУ з оцінки ризиків, щоб допустити бізнес до кредитного ресурсу. І зупинити продаж об’єктів державної власності, в першу чергу державних земель сільськогосподарського значення. А натомість на основі цих активів створити земельний банк.

"Це мінімальний набір кроків, які дозволять державі та кожній українській сім'ї пройти через економічну, соціальну, медичну, військову і, як наслідок, політичну кризи", - підсумував Уманський.

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