Обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ, - Залужний зустрівся з директором компанії, що виробляє "Байрактари"
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Сьогодні мав важливу зустріч з Генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina" паном Халуком Байрактаром. Ми обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.
Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України", - написав Залужний.
Він підкреслив: "Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації.
У планах компанії - продовження виробництва безпілотників останнього покоління "Akinci", на який встановлюються українські двигуни".
""Вaykar Makina" працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року", - резюмував він.