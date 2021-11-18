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На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

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На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО
У Чернігівській області вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, що з’єднує Корюківській і Новгород-Сіверський райони.

Про це повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці, пише Цензор.НЕТ.

Незважаючи на те, що саме ця дорога служить транспортним коридором до опорних лікарень та шкіл, стан її донедавна був жахливим.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 01

"Ще у січні тут була вибоїна на вибоїні. Забезпечити проїзд не міг навіть ямковий ремонт. Сьогодні 15 км автошляху Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння – з новеньким покриттям. Невдовзі відрізок буде введений у експлуатацію", - інформує Укравтодор.

В ході ремонту, який виконували за програмою "Велике будівництво", посилили основу і поклали два шари асфальтобетонного покриття.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 02

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Також відремонтували 3 штучні споруди і водопропускні труби, облаштували пішохідні доріжки, заїзні кишені та майданчики для зупинки транспорту.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 03

На дорозі тепер нова розмітка, дорожні знаки, бар’єрні огородження та автономне освітлення на пішохідних переходах.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 04

Загалом в області до кінця року планують відремонтувати 182 км державних доріг.

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Як повідомлялось, у Тернопільській області за програмою "Велике будівництво" за 2 роки відремонтували 437 км доріг державного значення.

Топ коментарі

  • Vlad Zemlyanin
    Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
  • John Meme
    Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
  • Риноа Скай
    Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

    Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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