На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

У Чернігівській області вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, що з’єднує Корюківській і Новгород-Сіверський райони.

Про це повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці, пише Цензор.НЕТ.

Незважаючи на те, що саме ця дорога служить транспортним коридором до опорних лікарень та шкіл, стан її донедавна був жахливим.

"Ще у січні тут була вибоїна на вибоїні. Забезпечити проїзд не міг навіть ямковий ремонт. Сьогодні 15 км автошляху Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння – з новеньким покриттям. Невдовзі відрізок буде введений у експлуатацію", - інформує Укравтодор.

В ході ремонту, який виконували за програмою "Велике будівництво", посилили основу і поклали два шари асфальтобетонного покриття.

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Також відремонтували 3 штучні споруди і водопропускні труби, облаштували пішохідні доріжки, заїзні кишені та майданчики для зупинки транспорту.

На дорозі тепер нова розмітка, дорожні знаки, бар’єрні огородження та автономне освітлення на пішохідних переходах.

Загалом в області до кінця року планують відремонтувати 182 км державних доріг.

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Як повідомлялось, у Тернопільській області за програмою "Велике будівництво" за 2 роки відремонтували 437 км доріг державного значення.