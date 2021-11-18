Україна просить Сенат США передбачити в оборонному бюджеті санкції проти "Північного потоку-2", - Шмигаль

Україна просить Сенат США внести санкції проти "Північного потоку-2" до закону про оборонний бюджет у 2022 році (National Defense Authorization Act (NDAA).

Як передает Цензор.НЕТ, таку пропозицію оприлюднив у твіттері прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Оскільки Росія породжує енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, внісши санкції проти "Північного потоку-2" до NDAA Сенату США. Україна закликає вас не захищати геополітичний проект, який зробить Україну більш вразливою для російської агресії", - написав він.

Як повідомлялося, 12 листопада президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за внесення до National Defense Appropriation Act, NDAA поправок, які протидіятимуть реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", і висловив сподівання на їхню підтримку американським Сенатом.

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