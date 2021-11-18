Росія використовує енергію як інструмент у спосіб, що не відповідає міжнародним нормам або практикам, - Квін

Росія використовує енергію як інструмент у спосіб, який не відповідає міжнародним нормам або практикам, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Використовує Росія енергію як зброю чи ні, але вона точно використовує її як інструмент. Іноді цей інструмент використовується в такий спосіб, що не відповідає міжнародним нормам або практикам. Думаю, що ми хотіли би бачити, що Росія ставиться до енергії, як до будь-якої іншої міжнародної ділової практики та використовує хороші міжнародні практики. Думаю, ми не бачили цього в деяких випадках", - сказала Квін журналістам у Києві в четвер, передае Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, дипломат позитивно оцінила призупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку", оскільки це відповідає угоді США та Німеччини.

"У двосторонній угоді США і Німеччини, яку ми уклали, намагаючись забезпечити, щоб інтереси України були повністю визнані, якщо і коли "Північний потік-2" запрацює, Німеччина сказала, що вони суворо застосують усі регуляторні вимоги ЄС. Тож ми розглядаємо цей останній захід як виконання обіцянки Німеччини суворо застосовувати всі необхідні регуляторні норми. Ми розглядаємо як хороший крок те, що німецькі регулятори серйозно ставляться до цієї угоди й дотримуються її", - пояснила Квін.

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