Київські лікарні зараз потребують удвічі більше кисню, - Кличко

Київські лікарні забезпечені киснем в достатній кількості хоча їх потреб зросли майже вдвічі.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кисень в київських лікарнях є. Ми спілкуємось, підписали договори з різними комерційними організаціями, розуміючи, що ситуація вкрай складна по всій країні, і держава не в змозі надати достатню кількість кисню. На сьогоднішній день у нас критичної ситуації з киснем не було.

Кисню було вкрай мало, але, тим не менш, ми впоралися. Окремо зазначу, що за добу комунальні медзаклади використовують від 40 до 60 тонн кисню", - розповів мер.

"Так, наприклад, лікарня номер 4 в минулі хвилі використовувала приблизно 3-4 тонни кисню щодоби. В цю ж хвилю – 7-8 тонн. Можете собі уявити? Майже всі люди, яких госпіталізували, були киснезалежними", - додав Кличко.

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Очільник Києва запевнив, що запаси "постійно поповнюються, кисень регулярно завозять у лікарні".

"В усіх із них поставили спеціальні резервуари для його зберігання. Обладнали та відремонтували системи централізованого киснепостачання. Одне можу сказати: киснем наші лікарні забезпечені", - підкреслив Кличко.

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.