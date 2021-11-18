Лещенко "народився вдруге", замах розкрили завдяки збігу, - Єнін
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Просто за дивовижним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге... Чиста удача, що перший виконавець відмовився, а другий кілер діяв під контролем поліції", - написав Єнін у фейсбуці.
Він уточнив, що спочатку замовник, громадянин США, шукав виконавця для замаху на Лещенка своїми силами.
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"І знайшов. Але знайдений убивця, на щастя, вирішив просто вкрасти гроші та зникнути. Громадянин США не розгубився, і почав пошуки іншого кілера, який мав спочатку прибрати вбивцю-шахрая, як імовірного свідка, а потім узявся б за "вибивання" грошей у Романа Лещенка. Роман, як виявилося, працював із цим громадянином іще до його потрапляння у велику політику та мав свої цивільно-правові відносини", - зазначив Єнін.
За його словами, після того як кілер, який працював під контролем поліції, погодився на виконання зазначеного замовлення, події були "справою техніки".
"Підставне викрадення (першого, – ред.) кілера, розробка фейкового фото як доказ скоєного вбивства й оперативна робота. Потім зустріч у ресторані під прицілом відеокамер для зйомки отримання нового замовлення від громадянина США і його помічниці та зйомки отримання авансу в $20 тис. за катування Р.Лещенка. І, після всього, захоплення цієї парочки, яка вирішила, що за гроші можна забирати життя людей", - розповів Єнін.
Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що громадянин США і громадянка України планували вбивство нинішнього міністра аграрної політики Романа Лещенка у зв'язку з його діяльністю в 2018 році.