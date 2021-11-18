Лещенко "народився вдруге", замах розкрили завдяки збігу, - Єнін

Замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка вдалося викрити завдяки збігу.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто за дивовижним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге... Чиста удача, що перший виконавець відмовився, а другий кілер діяв під контролем поліції", - написав Єнін у фейсбуці.

Він уточнив, що спочатку замовник, громадянин США, шукав виконавця для замаху на Лещенка своїми силами.

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"І знайшов. Але знайдений убивця, на щастя, вирішив просто вкрасти гроші та зникнути. Громадянин США не розгубився, і почав пошуки іншого кілера, який мав спочатку прибрати вбивцю-шахрая, як імовірного свідка, а потім узявся б за "вибивання" грошей у Романа Лещенка. Роман, як виявилося, працював із цим громадянином іще до його потрапляння у велику політику та мав свої цивільно-правові відносини", - зазначив Єнін.

За його словами, після того як кілер, який працював під контролем поліції, погодився на виконання зазначеного замовлення, події були "справою техніки".

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"Підставне викрадення (першого, – ред.) кілера, розробка фейкового фото як доказ скоєного вбивства й оперативна робота. Потім зустріч у ресторані під прицілом відеокамер для зйомки отримання нового замовлення від громадянина США і його помічниці та зйомки отримання авансу в $20 тис. за катування Р.Лещенка. І, після всього, захоплення цієї парочки, яка вирішила, що за гроші можна забирати життя людей", - розповів Єнін.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що громадянин США і громадянка України планували вбивство нинішнього міністра аграрної політики Романа Лещенка у зв'язку з його діяльністю в 2018 році.