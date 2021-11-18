Через вилку в тарифах малі міста на межі банкрутства, - Кличко

На компенсацію цін за газ з бюджету Києва доведеться виділити більше 2 мільярдів гривень.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні 2 мільярди гривень столиця виділила, аби компенсувати різницю між вартістю тарифів для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. Це колосальні кошти!", - розповів мер.

"Справді, платіжки люди отримують від міської влади. Але 80% складової тарифів – це вартість енергоносіїв, ціна на електрику і газ. НКРЕКП, міністерство, Кабмін встановлює ціну на енергоносії. І це є ключовою складовою. Ми, мери, зробили все: і домовилися, і Меморандум підписали з урядом, "Нафтогазом", в якому обумовили ціну на газ і компенсації містам. Ми зробили все для того, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення не зросли", - пояснив Кличко.

Мер Києва наголосив, що така вилка в ціні може бути смертельною для малих міст.

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"Це коштує бюджету міста великих грошей. А де візьмуть великі кошти інші міста, у яких такої можливості немає? Вони на межі банкрутства, будемо прямо говорити. Чи соціального вибуху. А уряд досі не погасив місцевим бюджетам різницю в тарифах за минулі роки і не компенсує нинішні витрати", - зауважив Кличко.

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.