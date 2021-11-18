Ветерана Кухарчука, якого судять за бійку з поліцією, випустили із СІЗО

Запобіжний захід для Дмитра Кухарчука змінили з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Таке рішення ухвалили 18 листопада під час засідання Печерського райсуду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Прокурор клопотав про продовження тримання Кухарчука у СІЗО ще на два місяці. "Оскільки термін тримання підозрюваного під вартою спливає, ми не зможемо завершити досудовий розгляд провадження", – зауважив прокурор.

Захисник підозрюваного Едуард Вербінець, своєю чергою, зауважив, що ризики необґрунтовані, бо немає жодних матеріалів, що їх підтверджують: ""Сьогодні було заявлено прокурором клопотання про продовження перебування під вартою мого підзахисного Кухарчуку. Він клопоче перед судом про продовження запобіжного заходу. При цьому в обґрунтування даного клопотання не надав жодного доказу", - зазначив адвокат.

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Суд відхилив клопотання прокурора та скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Натомість йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого Кухарчука Дмитра Васильовича. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", — зачитав ухвалу суддя.

Також суд зобов'язав Кухарчука прибувати за кожною вимогою до суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не виїжджати з території України без дозволу суду, здати на зберігання суду паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - голова Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш.

Печерський районний суд Києва 30 серпня відправив обох під варту на 60 днів без можливості застави.