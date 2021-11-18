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Ми думаємо про політичний бойкот олімпіади в Китаї, - Байден

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Ми думаємо про політичний бойкот олімпіади в Китаї, - Байден
Дипломатичний бойкот США зимових Олімпійських ігор у Пекіні в 2022 році є серед можливих варіантів дій Вашингтона, заявив у четвер американський президент Джо Байден.

"Це той (варіант – ред), який ми зараз розглядаємо", - наводить телеканал CNBC слова Байдена на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США, як очікується, не приїдуть на зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року. За інформацією газети, Байден стурбований "діями КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також щодо прав людини загалом".

Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого наступного року. Столиця Китаю стане першим містом у світі, яке прийме як літні, так і зимові Олімпійські ігри.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
    - умненькие какие..
  • Nick Valentine
    Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
  • Colt
    На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
    Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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