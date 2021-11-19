Powerball розіграє 205 мільйонів доларів у ніч із суботи на неділю. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама)

Джекпот лотереї США Powerball досяг 205 млн доларів.

Джекпот лотереї США Powerball досяг 205 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Уявіть, що ви виграли лотерейний джекпот на суму сотні мільйонів доларів! Що ви зробите із такими грошима? Якщо ви думали, що виграти величезні лотерейні призи можна тільки знаходячись у Штатах, у нас для вас чудові новини.

Джекпот Powerball досяг 205 млн доларів, це понад 5,4 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 20 листопада.

Для вашої зручності, сервіс запустив спец сайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Громадяни України можуть офіційно взяти участь у тиражі!

Як взяти участь у лотереї Powerball з України?

Як відомо, квитки Powerball продаються лише у США. Тим не менш, ви можете брати участь у лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн.

Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Підтвердіть покупку білета.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Зазначимо, що участь у лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі самі шанси та права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише один раз – у момент замовлення білетів (їхня ціна на сайті трохи вища, ніж в офіційних точках продажу).

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Усі призи виплачуються повністю (після відрахування федеральних податків та податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється у момент придбання білета.

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення на білети місцеві агенти theLotter у США куплять офіційні лотерейні білети від вашого імені. Вони будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот Powerball, вам потрібно буде прилетіти до Сполучених Штатів, щоб отримати свій приз особисто, але в цьому випадку theLotter, ймовірно, сплатить ваші дорожні витрати.) Ви отримаєте всю суму свого призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!



Аура Д. з Панами за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 мільйонів доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

205 мільйонів доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може рости нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його вже в найближчому тиражі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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