Обговорили нові загрози для України в зв'язку із фактичним аншлюсом Білорусі, - Резніков зустрівся із американським сенатором Інгофом

Міністр оборони України Олексій Резніков та члени української делегації в рамках робочого візиту до Вашингтону зустрілися з сенатором Джеймсом Інгофом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Міністр розповів про поточну безпекову ситуацію уздовж кордонів України, а також на тимчасово окупованих Росією територіях. Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі".

"Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань. Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", - сказав Олексій Резніков.

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Також було окреслено низку першочергових завдань.

"Я вдячний нашому послу у США пані Оксані Маркаровій, яка допомагає підтримувати високу динаміку контактів. У нас є дуже конкретні завдання до кінця року, по яких ми розраховуємо на прогрес", - зазначив Міністр оборони України.

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