Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив про підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, яка може відбутися у форматі онлайн-зустрічі ще цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами прессекретаря Путіна, конкретних термінів цієї зустрічі ще немає, однак уже відбулася попередня розмова з цього приводу між секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Розмова відбулася для звірки годинників з основних питань у дусі Женеви і в контексті підготовки можливих контактів на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

Встановлених термінів цих запланованих контактів ще немає, вони залежать від графіків двох президентів і того, який саме формат переговорів вони виберуть — онлайн чи особисту зустріч.

Речник Кремля також додав, що темами переговорів Путіна та Байдена стануть, зокрема, Україна та НАТО.