Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням у грудні, - Арахамія
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Президент України Володимир Зеленський у грудні звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Як повдомляє Цензор.НЕТ про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Право на владу"
"У грудні буде програма промова Президента в парламенті. Щорічне звернення до нації. Я думаю, що там він розкаже набагато більше (про результати діяльності – ред.)", – зазначив парламентарій.
Щороку Президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.