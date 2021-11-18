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Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні

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Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні
Про це сьогодні, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков сказав в рамках робочого візиту до Вашингтону під час зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Один з моїх пріоритетів на посаді міністра — всебічно розвивати взаємодію з США, у тому числі, через наповнення конкретними проектами Рамкової угоди та інших домовленостей. Під час цього візиту я хочу ознайомити колег з головними напрямками роботи, які ми намітили разом з командою. Це необхідно, щоб досягти синергії і взаємосумісності секторів оборони", - наголосив Міністр оборони України.

Також Олексій Резніков відзначив тісну комунікацію оборонних відомств України та США.

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"Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Я хотів би обговорити параметри відповіді на них.
Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все - від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч. Ще раз хочу подякувати керівництву США і американському народу. Сподіваюсь на плідну розмову сьогодні і практичні результати у майбутньому", - підсумував Олексій Резніков.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Ага.
    После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
    Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
  • 5 копійок
    Вже бачили як зелень розвиває взаємодію.
  • Kot Pushok
    А що це за нiкчемне створiння лiворуч?
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