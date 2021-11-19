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Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів

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Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів
Франція розглядає публікацію Росією конфіденційних нот щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі як демарш, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова оприлюднити наше листування. Ми розглядаємо цей демарш як такий, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям", - сказано в повідомленні МЗС Франції.

У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Було надано кілька конкретних пропозицій стосовно зустрічі міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі", про яку канцлерка Меркель, президент Макрон та президент Путін домовилися у жовтні.

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"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами", - заявляють французькі дипломати.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Павло ШОвте
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Та неужели?!
    РФ штурмует границы Европы, используя людей как расходный материал.
    Грозит всему миру ядерным оружием.
    РФ совершила теракт в космосе, подорвав свой старый спутник ракетой, тем самым создав облако из сотен тысяч обломков, создав смертельную опасность для находящихся на МКС, и потенциальную опасность для всего остального что там будет летать на десятки лет вперёд.
    А Французы рассказывают как нехорошо выкладывать на всеобщее обозрение дипломатическую переписку
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