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Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету

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Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету
Національна рада Австрії одноголосно позбавила ексканцлера Себастьяна Курца депутатського імунітету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє австрійський телеканал ORF.

Прокуратура з економічних та корупційних розслідувань веде проти колишнього канцлера розслідування за підозрою у корупції, його підозрюють у тому, що на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Сам Курц каже, що зацікавлений у якнайшвидшому проясненні ситуації та заперечує звинувачення.

Обшуки, у тому числі в австрійській федеральній канцелярії, у штаб-квартирі партії ексканцлера та міністерстві фінансів відбулися 6 жовтня. Через загрозу вотуму недовіри Курц подав у відставку, але зберіг за собою посаду голови партії та став головою парламентської фракції.

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Топ коментарі

  • Dust
    на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

    Слуга австрійського народа
  • Santyago Mendes
    между прочим друг Путена
  • НБ
    А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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