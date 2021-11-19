Підвищення мінімальної зарплати лікарям та медперсоналу заплановано на 2022 рік, - Арахамія
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Мінімальні зарплати лікарів та медперсоналу зростуть наступного року, згідно з держбюджетом 2022.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.
За його словами, згідно з державним бюджетом на 2022 рік, мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря буде 20 тис. грн.