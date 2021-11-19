Зеленський підписав указ щодо присудження премії імені Патона

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо присудження Національної премії України імені Бориса Патона.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 585/2021 опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статті 4, пункту 2 статті 11 Закону України "Про державні нагороди України постановляю затвердити такі, що додаються: опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; малюнок Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона", - ідеться в документі.

Указом встановлено здійснювати присудження премії за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки відповідно до Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого указом Президента України від 31 травня 2016 року № 230.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

17 листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента щодо національної премії імені Бориса Патона.

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