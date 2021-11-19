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Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку приблизно наприкінці січня, - очільник ГУР МО Буданов

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Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку приблизно наприкінці січня, - очільник ГУР МО Буданов
Нинішня тактика Росії - дестабілізувати Україну зсередини: політично, економічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ситуація повністю контролюється. Перебуваю я якраз у США для того, щоб пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами. Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою. Ми обмінялися інформацією, обмінялися думками - наші думки повністю співпадають. Триває масштабна спецоперація проти України із дестабілізації ситуації всередині та ззовні", - сказав Буданов.

За його словами, головна мета Росії – дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Задум Москви досить простий: дестабілізація ситуації зсередини, використовуючи дуже багато наративів - від антивакцинаторів, закінчуючи невдоволеннями з різних причин. Криза мігрантська, яка має так само на меті збурити суспільство. Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього - масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня", - зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - очільник ГУР МО Буданов

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    кацапня зеленая - вам уже из каждого утюга орут - кацапная на границах Украины собирается не на пикник...
    долбоебы зеленые, своих мозгов нет - людей хоть слушайте, твари потные....
  • Small Jerboa
    Ну с дестабилизацией изнутри, "Слуги" и САМИ прекрасно справляются:
    Вагнергейт, ПанамаОфшоры, Платежко-тарифы, Ковидо-мор, ...
  • Alex Roze 3a7aa557
    .. Гниды пострашнее москаля
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