Неприпустимо обговорювати спецоперації у публічному просторі, - глава ГУР Буданов про справу "вагнерівців"

В українській розвідці вважають неприпустимим, що справа "вагнерівців" виноситься в медіапростір, оскільки закрита інформація не має бути доступна усім.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

За його словами, в жодній цивілізованій країні немає, щоб закрита інформація щодо проведення спецоперацій виносилася назагал.

"Я, як кадровий офіцер спецслужби, вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде. Якщо хтось може сказати, що це помилка, скажіть країну, у якій ви можете показати подібне розслідування. Ці речі ніколи не виходять у публічне поле", - сказав Буданов.

На запитання в студії про те, чи міг взагалі керівник Офісу Єрмак впливати на хід проведення спеціальної операції, він відповів: "Я з повною відповідальністю можу вам сказати, що згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу".

Також Буданов прокоментував наказ колишнього керівника розвідки Василя Бурби у справі щодо "вагнерівців". Окрім того, Буданов запевнив, що це питання варто поставити слідчим органам, які мають розібратися, хто і куди "злив" інформацію.

"Всі документи всі охочі мали змогу передати Тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. Тимчасова слідча комісія мала відкриту частину і закриту частину. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник Головного управління розвідки пан Бурба, надавали свої матеріали, свої свідчення. Все, що вони хотіли, вони туди надали. Що за матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Мабуть, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, що саме і хто куди злив, що показав чи навіщо дезінформують суспільство.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.