Резніков обговорив із главою Пентагону Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

Україні потрібна "вакцина" проти агресії Росії, а саме реальні дії, які можуть запобігти ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у релізі про зустріч міністра оборони Олексія Резнікова та голови Пентагону Ллойда Остіна.

Після зустрічі Резніков заявив, що зокрема обговорював з Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії.

"Кремль має високі й товсті стіни і їм важко почути слова занепокоєння та заклики до діалогу. Проте вони добре розуміють дії, особливо ініціативні. Це як своєрідна вакцинація від небезпечного вірусу агресії, який мутує і повертає світ у стан холодної війни. Чи відбудеться це - значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора. Тому я хотів би ще раз подякувати Сполученим Штатам за їхню ефективну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Резніков.

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У свою чергу Остін заявив, що США віддані підтримці України у впровадженні реформ в оборонному секторі.

Нагадаємо, що зустріч української та американської делегацій тривала майже три години. Резніков заявив, що Україна цінує партнерство зі США у протистоянні російській агресії та має намір його розвивати. За його словами, Україна та США однаково оцінюють ризики та погрози біля українських кордонів.