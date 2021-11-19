Новини • Коронавірус і карантин

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали

6 98643
В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали
В Україні зафіксовано 20 050 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 22 млн щеплень від COVID-19 зроблено від початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 18 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331);

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 госпіталізовано – 3 637 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 летальних випадків – 725;

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 одужало – 22 304 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 захворіло – 3 304 058 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 одужало – 2 726 521 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 летальних випадків – 80 231;

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали 13

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zadrali Zadrali
    Если вы слабый престарелый чахлык, вам надо вакцинироваться. Если вы задрот-компьютерщик, который целый день пялится в монитор и отрывает свой зад от компьютерного кресла, только чтобы пожрать, вам тоже надо вакцинироваться! И даже если вы качок спортзальный на анаболиках, вам тоже надо вакцинироваться. Но если вы ведёте активный образ жизни, много двигаетесь, не курите, из спиртных употребляете вино по праздникам, правильно питаетесь качественной пищей, кроме того принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет, а как максимум ослабит ваш сильный сбалансированный иммунитет. Делайте все с умом! И будете здоровы
  • Fantomas
    если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

    Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
    США 333 млн, смертей 1200 в сутки
    Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

    т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

    зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
    его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
  • Zadrali Zadrali
    Настало время очешуительных историй про своих знакомых, друзей друзей друзей и т.д. )) а как вы определили, что он не заболел именно благодаря вакцине? )) Он пробовал пожить без вакцины? Наверняка пробовал. И тоже не заболел. Тогда зачем было колоть мельдоний для иммунитета? По приколу?)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини