Новини

Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

3 90128
Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ
Грузинські ЗМІ повідомляють, що готується етапування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з тюремної лікарні, ймовірно, до військового шпиталю міста Горі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На території Глданської в'язниці, зазначають ЗМІ, перебувають міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від партії влади "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі мати екс-президента Гіулі Аласанія.

Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Міхеіла Саакашвілі до госпіталю.

"Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він.

Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі перевели до реанімації, його стан стабілізувався, - лікар

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Ты че такой мрачный?
    - Да ты че не знаешь? Петрович умер...
    - Да ты че!!!! Как?...
    - Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
    - Че, сгорел, что ли?!!!!!
    - Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
    - Че разбился что ли?!!!!!!!
    - Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
    - Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
    - Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
    - Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
    - Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
    - ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
    - Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Как они задолбали с ним носится.
  • Александр Товба
    Було б не погано , щоб зе поїхало в Грузію і там показувало "рвєніє" , а потім там і залишилося .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини