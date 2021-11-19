Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На території Глданської в'язниці, зазначають ЗМІ, перебувають міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від партії влади "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі мати екс-президента Гіулі Аласанія.
Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Міхеіла Саакашвілі до госпіталю.
"Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він.
Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.