Саакашвілі збираються етапувати із тюремної лікарні, - грузинські ЗМІ

Грузинські ЗМІ повідомляють, що готується етапування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з тюремної лікарні, ймовірно, до військового шпиталю міста Горі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На території Глданської в'язниці, зазначають ЗМІ, перебувають міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від партії влади "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі мати екс-президента Гіулі Аласанія.

Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Міхеіла Саакашвілі до госпіталю.

"Головне - врятувати життя Міхеіла", - сказав він.

Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.

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Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.