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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 19 листопада у світі зареєстрували 605 339 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 067 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 256 382 734 випадки інфікування, з них 605 339 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 148 008 осіб, з них 8 067 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 231,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі

  • Fantomas
    если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

    Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
    США 333 млн, смертей 1200 в сутки
    Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

    т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

    зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
    его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
  • Александр Науменко de9a367b
    Еще немного и будем на первом, зебилы поднажмите
  • Fantomas
    пусть в Киеве в Жуляны заедет *****..
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