"Дуже серйозний і болісний удар": в ОП відреагували на оприлюднення документів по спецоперації щодо "вагнерівців"

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують дані Bellingcat про підготовку із затримання найманців ПВК "Вагнера". В ОП назвали це "серйозним ударом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Відповідно до повідомлення Соколової, ці документи підтверджують підготовку спецоперації "Авеню" з затримання "вагнерівців" і те, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.

Серед оприлюднених документів — затверджений ексначальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню" та підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року. У ньому, зокрема, зазначено, що Службі безпеки передані матеріали на 138 осіб, а для відправки за маршрутом Москва – Мінськ – Стамбул сформовано групу з 48 найманців. Пізніше, за рішенням "вищого воєнно-політичного керівництва" держави дати вильоту були перенесені: на 30.07.2020 на 33 особи та на 01.08.2020 на 14 осіб.

У відповідь на це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що публікація інформації про роботу розвідки у державі, що воює і "некоректною".

"Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави – коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року. Наш супротивник знає тепер усі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам та спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян", - заявив він у коментарі "Суспільному".

Подоляк також заявив, що "окремі співгромадяни" оприлюднили більшість фактів про документування та розвідувальні заходи України та засоби агентурної роботи, "неусвідомлено виконали контррозвідувальні функції за російські спецслужби".

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.