Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Публікація кореспонденції не сильно мене здивувала, оскільки я читаю багато моїх листів у пресі, в цьому зв’язку нікому нічого приховувати. Але той факт, чому не відбулась зустріч міністрів закордонних справ, - він точно розглядався по-різному, з одного боку, німецькою та французькою сторонами, та російською стороною - з іншого", - повідомила канцлер.

"Я просила російського президента, щоб до того часу, поки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося, і тому я висловлюю великий жаль. Публікація листування тут нічого не змінює. На мій погляд, така зустріч мала відбутися", - додала Меркель.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів