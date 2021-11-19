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Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало

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Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Публікація кореспонденції не сильно мене здивувала, оскільки я читаю багато моїх листів у пресі, в цьому зв’язку нікому нічого приховувати. Але той факт, чому не відбулась зустріч міністрів закордонних справ, - він точно розглядався по-різному, з одного боку, німецькою та французькою сторонами, та російською стороною - з іншого", - повідомила канцлер.

"Я просила російського президента, щоб до того часу, поки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося, і тому я висловлюю великий жаль. Публікація листування тут нічого не змінює. На мій погляд, така зустріч мала відбутися", - додала Меркель.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    Меркель позвонила Пу 10 ноября.
    Меркель позвонила Лу 15 ноября.
    Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
  • три - пятнадцать
    тетка - "не здивувало"- щезні вже.. утоміла ...
    ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    По хорошему, тварь, тебя судить надо.
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