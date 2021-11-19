"В якийсь момент у майбутньому": у Білому домі не відкидають можливості перемовин Байдена та Путіна

Контакти президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна надалі можливі, оскільки у них є домовленість підтримувати зв'язок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила у четвер представник Білого дому Джен Псакі.

"Я не виключаю можливості того, що в якийсь момент у майбутньому президент США поговорить із президентом Росії", - сказала вона на брифінгу.

За її словами, після саміту Байдена та Путіна у червні цього року сторони погодилися продовжувати контакти на високому рівні, і відтоді США та РФ діяли у цьому напряму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Раніше в четвер прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти Путіна і Байдена очікуються, проте їх точну дату поки не визначено.