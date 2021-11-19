У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року. ДОКУМЕНТ

У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Володимира Путіна президентом Російської Федерації, якщо він візьме участь у виборах 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", авторами документа стали співголова Гельсінської комісії Конгресу Стів Коен та його заступник Джо Вілсон. Стів Коен є членом демократичної партії, а Джо Вілсон представляє республіканців.

"Висловлюючи думку Палати представників – будь-які спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитися на посаді після 7 травня 2024 року гарантують невизнання з боку США", – йдеться у тексті документа.

У резолюції конгресмени зазначили, що Путін залишається президентом тривалий час через фальсифікації та численні порушення на виборах. Тому після травня 2024 року, коли в Росії відбудуться чергові вибори, він не може бути визнаний президентом.

Також члени Конгресу зазначили, що референдум щодо внесення поправок до Конституції, які дозволяють Путіну ще двічі обиратися на посаду президента, також відбувся з низкою порушень.

Зокрема, було багато повідомлень про примушування до голосування, багаторазового голосування, порушення виборчої таємниці, однобічне висвітлення у ЗМІ, фальсифікації. Також викликає недовіру той факт, що російська влада не запросила достатню кількість міжнародних спостерігачів.

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"США принципово виступають проти конституційних поправок, які надають можливість президентам продовжити термін їхніх повноважень, особливо в контексті, де необхідні умови для вільних і справедливих демократичних процесів, відсутні", – йдеться у резолюції.

Нагадаємо, Володимир Путін вперше став президентом Російської Федерації у 2000 році, у 2004 році він розпочав другу каденцію. У 2008 році Путіна на посаді змінив Дмитро Медведєв.

Однак уже на наступних виборах у 2012 році перемогу знову здобув Володимир Путін. Третій президентський термін тривав до 2018 року.

Четверта каденція Путіна розпочалася у 2018 році, а закінчиться у 2024 році.









