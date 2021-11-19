В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський
1 1248
У разі необхідності Верховна Рада має бути готова розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на годині запитань до уряду у ВР заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, поки такої потреби немає. Міністр запевняє, що ситуація на кордоні України та Білорусі "сьогодні контрольована на стабільна".
"Наше ключове завдання - стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію Україну", - наголосив Монастирський.
Він зауважив, що МВС разом із спецслужбами прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії їхніх дій та спланували застосування сил і засобів.