Зеленський звільнив Полоскова та призначив Добромільського в.о. голови Закарпатської ОДА, - укази

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.