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Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО

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Є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, заявили голова МВС Денис Монастирський на Годині запитань до уряду у ВР.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є першим етапом спецоперації Росії.

"Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, в першу чергу, країн ЄС і НАТО. Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну та завдати максимальної репутаційної шкоди,як ЄС, так і нашій державі. Ми не виключаємо: є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів. Ми до цього готуємося системно на грунтовно - будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільному", - наголосив керівник МВС.

За його словами, для захисту державного кордону у разі необхідності Міністерство внутрішніх справ діятиме максимально гуманно із дотриманням усіх норм міжнародного права, але не допустить посягання на життя та здоров’я правоохоронців, а також невмотивованої агресії з боку провокаторів.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Капитун
    Не треба винаходити велосипед: поляки вже показали, як треба діяти у випадку силових спроб перетнути кордон. Вчіться, готуйте водомети та інші спецзасоби.
  • Дмитрий Капитун
    Проблема в тому, що навіть у нас, де восьмий рік йде війна, значна частина "населення" цього не розуміє. Російських товарів в магазинах повно, на ЗАЗі збирають Лади, на виборах голосують за акторів, виступавших в москві під час війни, кумів х...ла та інший непотріб. А Ви хочете, щоб Європа зрозуміла... вони ще далі від окопів, їм глибоко пофігу навіть на очевидні речі.
  • fg cbn
    Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
    Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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