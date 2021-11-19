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Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль

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Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль
Тисяча гривень, яку виплачуватимуть кожному вакцинованому українцю, не оподатковуватиметься.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"І ця тисяча гривень не враховуватиметься при розрахунку субсидій. Це також важливий елемент цієї програми", - наголосив він.

За словами прем’єра, українці, користуючись віртуальними карточками, на які нарахують кошти, зможуть "отримати додаткові послуги" на цю суму.

Шмигаль також зауважив, що влада цією ініціативою планує підтримати п’ять напрямків бізнесу, які найбільш постраждали від пандемії - "креативні індустрії, перевезення, музеї".

"Це порядка шести тисяч суб’єктів бізнесу", - уточнив керівник уряду.

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Топ коментарі

  • Mart 13b70ee9
    Идите в жопу с вашей тысячей.
  • Атас Злой
    Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
  • burunduk
    Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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