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Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

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Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми зараз другий тиждень підряд бачимо зниження кількості нових випадків захворювання та кількості госпіталізації. Сьогодні, наприклад, кількість пацієнтів, що одужали більша, аніж тих, що захворіли. Це позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності і ми очікуємо тенденції до зниження", - зауважив він.

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За словами Ляшка, МОЗ відслідковує ситуацію з COVID-19 у європейському регіоні і бачить там стрімке зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Він зазначив, що через це МОЗ не виключає, що в Україні потенційно можливий черговий спалах захворюваності.

"Для того, щоб цього не відбулося, щоб не збільшувалась кількість випадків, потрібно вакцинуватися. В Україні сьогодні вакциновано понад 40% українців принаймні однією дозою. Це ще мало. Нам потрібно досягнути як мінімум 70%", - додав міністр.

Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
  • Атас Злой
    Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
  • Вла
    дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
    По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
    А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
    От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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