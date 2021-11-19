Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил, Війна

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. З початку доби ворог 4 рази відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

3 79525
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. З початку доби ворог 4 рази відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО
Впродовж поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

У бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі..

Читайте на "Цензор.НЕТ": З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощаються сьогодні в Києві. ФОТО

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и шо характерно... ни какой пресс-конференции ни тебе от ОП...ни от .... ну вообщем ни от кого!
  • Юрий Хорошунов
    Вічна пам'ять загиблим ГЕРОЯМ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини