У "Слуги народу" не вистачає голосів для прийняття законопроєктів з порядку денного: 5600 зняли, місцеві адміністрації і столицю перенесли, - нардеп "Голосу" Железняк

У монобільшості немає потенціалу для ухвалення законопроєктів в порядку денному.

Про це , як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Якщо ми підсумовуватимемо цей пленарний тиждень, подивіться, що планувалося: прийняття 5600, закону про місцеві державні адміністрації, про столицю і, як ми сьогодні дізналися, постанови про "вагнерівців". 5600 зняли, тому що немає голосів. Місцеві адміністрації і столицю перенесли, навіть не проголосувавши скорочену процедуру. (По-перше, тому що вона не була потрібна. По-друге, тому що знову не мали голосів). У порядку денному на сьогодні було багато важливих законів, але зранку чомусь ТСК вирішила видати свій звіт щодо "вагнерівців". Влада хотіла закрити це питання, винести на голосування і сказати, що парламент поставив свою крапку в цій історії. Але виявилося так, що народні депутати у п’ятницю не доїхали до парламенту. Була взята перерва, і ті, хто сьогодні на засідання доїхав, вже теж пішли. Тому зараз буде низка перерв, після якої парламент завершить свою роботу на цьому пленарному тижні. Звичайно, ТСК ніхто не розглядатиме, тому що, якщо вони зайдуть в це питання, запевняю, на табло не буде навіть 200 голосів. Тому що просто фізично такої кількості депутатів (монобільшості. – Ред.) в залі немає", - пояснив нардеп.

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