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Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина

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Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина
В Росії за добу виявлено 37 156 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

У Росії зафіксовано черговий антирекорд смертності: померло 1 254 особи. Напередодні померла 1 251 людина. Найбільше пацієнтів, за даними на п'ятницю, померли у Москві - 95, у Петербурзі - 77, у Краснодарському краї - 69.

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 261 589.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 9 млн 257 068 випадків коронавірусної інфекції.

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Топ коментарі

  • Атас Злой
    Якщо взяти до уваги, у РФії 146 млн населення, а в Україні 41, то пропорція становить 3,56. На сьогоднішній день в Україні померло 725 осіб, тобто для збереження пропорції у раші мали померти 2581 людей. То чим тоді хвалиться Ляшко і чому не чути вриворогульського чемпіона по боротьбі з КОВІДОМ. Що, після вагнергейту йому заціпило? Маю надію, що назавжди.
  • Oljik
    Бо це дєрєвня - угро-фінське село.
  • Mora Zfayfer
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