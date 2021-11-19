Велика Британія готова направити більше військових до Польщі для подолання кризи із мігрантами

Велика Британія готова направити ще щонайменше сто своїх військових до Польщі, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За словами Воллеса, безпека Східної Європи перебуває під загрозою.

"У цій частині Європи ведеться активна діяльність, яка загрожує безпеці, і я думаю, що однією з наших відповідей є показати цю солідарність, як у політичному, так і у військовому плані", - сказав він.

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Воллес нагадав, що минулого тижня Британія направила до кордону Польщі невелику групу військових інженерів, щоб розглянути, як допомогти зміцнити паркан на межі з Білоруссю, аби зупинити мігрантів.

Глава міноборони Британії додав, що вивчить оцінку їхньої розвідувальної поїздки, але, за його словами, він готовий надіслати більшу команду для допомоги польським військовим.

За словами міністра, імовірно, що на кордон буде відправлено ескадрилью королівських інженерів, щоб підтримати польських прикордонників і переконатися, що кордон належним чином убезпечено.

Воллес також заявив, що "глибоко стурбований" нарощуванням російських військ біля кордонів України, яка є сусідкою Польщі й Білорусі.

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Як повідомлялося, режим Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, після санкцій з боку ЄС спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та ряду африканських країн масово прибували в Білорусь, а прикордонна служба цієї держави доставляла їх до кордонів ЄС.

Наразі у прикордонній смузі виявилися заблокованими тисячі людей. Із наближенням зимових холодів ця ситуація загрожує перерости у повномасштабну гуманітарну кризу.

МВС також залучило додаткові сили Нацгвардії для посилення кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із Білорусі.

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