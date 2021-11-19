Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка

Окупанти в ОРДЛО пропонують призивати росіян до 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

За інформацією української розвідки, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.

Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

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