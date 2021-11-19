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Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка

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Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка
Окупанти в ОРДЛО пропонують призивати росіян до 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

За інформацією української розвідки, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.

Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Бо кожний кацап в душі сподівається, що у тому концлагері буде вертухаєм, а не зеком. То люди зі збоченою психікою, і на жаль, таких дуже багато, в т.ч. і в Україні.
  • Виктор Бондарев 5ca9e78c
    Получили руссськие пачпорта - пожалуйте пушечным мясом на службу царю! А вы думали паспорта на шару дают?! Нееет, их надо жизнями и здоровьем отработать! А кто не хочет - заставят! Че, все еще дикий оптимизм от Раши?
  • Envoy
    А до этого их там нет ?
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