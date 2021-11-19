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Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк

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Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк
Євросоюз наступного тижня планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

Топ коментарі

  • Super Gut
    Поздравляю ***********%, которые любят приколы. Вы сделали себя вместе.
  • Kucher
    Якщо ви живете в Україні, то вони і Вас, і мене, і всіх інших українців, хто голосував за інших кандидатів або не голосував взагалі, також зробили разом.
  • Орест Орест
    Самое хреновое в этой ситуации, что 73% долб...в украли будущее в этой стране у моих и своих детей...
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