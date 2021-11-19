Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк
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Євросоюз наступного тижня планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович", - йдеться в повідомленні.