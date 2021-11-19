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На сьогодні в Україні є 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

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На сьогодні в Україні є 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
В Україні достатньо вакцин від коронавірусу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Коментуючи інформацію про те, що в Києві складно записатися на вакцинацію препаратом Pfizer, він наголосив: "Вакцини є на території країни, просто ви записуєтесь через медично-інформаційну систему в центр масової вакцинації або пункт щеплення м. Київ, де виділені слоти для запису, але їх досить швидко займають. Тому це питання більше до організації процесу в м. Київ".

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Міністр запевнив, що сьогодні в режимі очікування є 10 млн доз COVID-вакцин.

Голова МОЗ також проінформував, що на сьогоднішній день в країні уже понад 40 тисяч вакцинованих дітей.

Топ коментарі

  • юрий П cf937564
    Израиль сделал прививки 80% населения,причём 60% получили уже третью,но это никак не останавливает корону. что же до Китая,то ты там не был,а статистика коммунистических режимов,сплошная ложь!
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А стільки бажаючих вакинуватися є?
  • Игорь Монахов
    Дело осталось за малым - найти неЛохов готовым за одну тысячу овценоваться ! Правильно!?
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